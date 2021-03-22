Всеволожск, Ленинградская область, 22 марта, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Бизнесмен из Ленинградской области пытается добиться от крупного банка, у которого его отец взял кредит, возможности продолжить свою деятельность, однако столкнулся, как он считает, с коррумпированной системой банковских служащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Карен Арустамян рассказал журналистам, как пытается отстоять здание торгового центра во Всеволожске от недобросовестных банкиров, добивающихся его банкротства и реализации имущества за бесценок.

Впервые с недобросовестными, как считает бизнесмен, сотрудниками ПАО «Сбербанк» Карен Арустамян столкнулся в 2018 году. Тогда его отец Валерий Арустамян (ныне покойный), владелец бизнеса по сдаче недвижимости ООО «Райф Сити», решил приобрести трехэтажное торговое здание в многонаселенном районном центре Всеволожск под Петербургом.

Однако суммы накоплений не хватало для самостоятельной покупки, понадобилось привлечь кредитные средства. Так в марте 2018 года бизнесмен обратился за кредитом размером в 88,8 млн рублей сроком на десять лет во Всеволожское отделение ПАО «Сбербанк» по Ленинградской области. «Сумма кредита составляла примерно две трети от всей суммы, требующейся для выкупа здания», — пояснил Карен Арустамян.

После чего с его отцом связались сотрудник банка Андрей Смирнов, менеджер регионального офиса по Ленобласти, и его доверенные лица. Сотрудники банка, рассказал бизнесмен, предложили одобрить ипотечный кредит за вознаграждение в 4% от суммы кредита. Поскольку сделку по покупке недвижимости необходимо было завершить, а для этого нужны были кредитные средства, с этим предложением Валерий Арустамян согласился.

Однако во время подписания договора выяснилось, что для получения кредита заемщику необходимо привлечь поручителя. Им должен был выступить сын бизнесмена Карен, не являющийся при этом бенефициаром.

«Это было незаконно, поскольку я находился в процессе процедуры банкротства физического лица. Однако поручительство сотрудники на словах пообещали снять через полгода, в обход всех регламентов, — уточнил Карен Арустамян. — После подписания договора и договора поручительства сотрудники, по их словам, «заметили ошибку» и быстро принесли новую копию договора, в котором было вписано еще одно условие: в случае несоблюдения какого-либо из пунктов договора ПАО имеет право в досудебном порядке забирать кредитуемый объект и распоряжаться им для погашения задолженности. Отцу пришлось согласиться с этими условиями».

Валерий Арустамян получил первый транш — ¾ от запрашиваемой суммы кредита. После чего сотрудники банка ему объяснили, что для получения оставшейся суммы необходимо заключить нотариальный договор ипотеки, в котором также было отдельно прописано, что кредитор вправе изымать имущество заемщика до суда и распоряжаться им в уведомительном порядке.

В этот же момент к Валерию Арустамяну начинают обращаться некие люди с предложением продать здание по стоимости сильно ниже рыночной. «Ввиду экономического шантажа моему отцу пришлось согласиться на новый договор ипотеки, но от продажи здания он отказался», — продолжил свой рассказ бизнесмен.

Спустя полгода, в ноябре 2018 года, когда подошло время снятия с Карена поручительства, выяснилось, что счета компании заблокированы. Выяснилось, что причиной блокировки послужило внесение в реестр нового вида деятельности (ОКВЭД) для ООО «Райф Сити», а именно строительства.

«Мы получили со стороны сотрудников Сбербанка большие возмущения: по какому праву мы осмелились без согласования с ними заниматься дополнительным видом деятельности. По их словам, мы должны были заниматься только арендным бизнесом, в связи с чем был заблокирован расчётный счет в Сбербанке», — пояснил Карен Арустамян.

Еще спустя месяц расчетный счет был разблокирован, но с условием, что на нем были сохранены оборотные средства (80%) исключительно по арендной деятельности, а средства, полученные за дополнительный вид деятельности, должны поступать на расчетный счет другого финансового учреждения. При этом, согласно условию договора, процентная ставка по кредиту увеличивается на 2%.

В ответ Карен Арустамян заявил, что все переговоры с банком записывал. После чего узнал, что в кадровой структуре подразделения Сбербанка по Ленобласти произошли перестановки. На место начальника по продажам малому бизнесу Ильи Калашникова, который заключал сделку по кредиту, был назначен Рустам Алиев. Он в свою очередь сообщил Валерию Арустамяну, что в банке вышли новые требования службы безопасности: «Необходимо поменять график платежей с 20-го числа на 28-е», а на вопрос, что это изменит, Алиев уточнил, что это «позволяет службе безопасности принять индивидуальные решения».

После чего Карен Арустамян обратился в прокуратуру, а в банковском подразделении вновь прошли кадровые изменения. Вслед за Калашниковым место покинул Алиев. Также покидает должность менеджера регионального офиса по Ленобласти Смирнов.

В 2019 году заёмщик Валерий Арустамян скончался, всё наследство, в том числе и иски, переходят к его жене. Для смены учредителя в документах и продолжения нормального функционирования фирмы необходимо три месяца. Арустамян-младший, оставшийся бенефициаром, обратился в банк с просьбой на эти три месяца уменьшить регулярный платеж, так как прямая и косвенная деятельность фирмы остановилась, и суммы для погашения долга необходимо изымать из оборотных средств.

«Через 13 дней банк присылает отказ и требование погасить всю сумму кредита в течение пяти дней — 86 млн рублей», — рассказал бизнесмен.

В 2020 году состоялось судебное разбирательство, инициированное Арустамяном, о неправомерных нюансах кредитного договора: различия справки из кредитного комитета и отдельно заключенных соглашений. От лица банка менеджер головного отделения по Ленобласти Олег Тихомиров вышел с мировым соглашением, предусматривающим возврат к стандартным платежам и отношениям. То, к чему и стремился Карен.

Однако заместитель директора головного отделения по Ленобласти Надежда Файзулина данный документ отозвала и продолжила процедуру банкротства. После чего Арустамян предложил полное рефинансирование долга посредством «МСП-Банка», но ПАО Сбербанк отказало и выставило долг на торги по дисконту.

По словам Карена Арустамяна, все это время он обращался с заявлениями в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в УФСБ по Петербургу и Ленобласти, но нигде дело хода так и не получило. Из-за чего бизнесмен подал жалобу в Москву на имя директора ФСБ России.

«Я готов выплачивать предоставленный кредит на оговоренных договором условиях, о чем неоднократно сообщал в судах и при общении с сотрудниками банка», — резюмировал Карен Арустамян.