Нижний Тагил, Свердловская область, 22 марта, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стали чаще жаловаться на бродячих псов. На это местные жители обратили внимание в соцсетях.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

С наступлением весны число случаев, когда стаи собак стали появляться на улицах, выросло. Сейчас псы напугали жителей микрорайона Вагонка. Инцидент сняли на камеру. К счастью, никто не пострадал.

В комментариях к видеозаписи другие горожане жалуются на аналогичные случаи, тоже произошедшие на Вагонке.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стая собак напала на женщину с ребёнком в Екатеринбурге.