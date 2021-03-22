Гуанчжоу, Китай, , 18:38 — REGNUM Пять человек погибли в результате взрыва в деревне Миньцзин (район Паньюй) близ города Гуанчжоу (Китай), сообщает 22 марта Global Times.

Взрыв прогремел во время заседания местного сельского комитета. По данным полиции, взрыв устроил мужчина 59 лет: он принёс в здание комитета легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества и устроил поджог.

Мужчина сам стал жертвой своей акции. Предположительно, он пошёл на такой шаг из-за того, что ранее у него отобрали земельный участок.

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