Чебоксары, , 05:32 — REGNUM В районном центре Батыревского района Чувашии рухнула водонапорная башня, на предаварийное состояние которой накануне обратили внимание жители и общественники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ.

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ЧП произошло в селе Батырево на улице Комарова, где рухнула одна из водонапорных башен. «Фронтовики» отмечают, что этому предшествовал слабый напор холодной воды в многоквартирных домах, который наблюдался с 14 марта из-за неполадок в системе водоснабжения. Местные жители отмечали, что на одной из водонапорных башен, которые обеспечивают питьевой водой жилой сектор, образовалась вмятина, и через неделю башня рухнула.

«Безусловно, такая ситуация могла возникнуть только из-за бесхозяйственного отношения к содержанию объекта», — считает эксперт ОНФ Вячеслав Николаев, предположив, что причиной появления вмятины стало замерзание воды ночью и активное водопотребление по утрам.

В ОНФ считают, что ЧП удалось бы избежать, если бы администрация Батыревского района своевременно отреагировала на запрос по поводу ремонта башни.

Напомним, ранее чувашские власти заявляли, что будут отремонтированы 217 водонапорных башен. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей из региональной казны. Местные бюджеты добавят ещё 13,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, водоснабжение осуществляется из 647 водозаборов, общая протяжённость сетей составляет 3 132 км. В 2020 году заменили 24 км ветхих сетей.

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