Ижевск, , 18:30 — REGNUM В Ижевске 18-летний студент вуза и его 21-летний знакомый задержаны в частном секторе в Индустриальном районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При личном досмотре у задержанных изъяли более 20 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения, которые были подготовлены к сбыту. По словам задержанных, они являются закладчиками интернет-магазина. Позднее оперативники обнаружили на территории район еще четыре тайника с наркотиками, оборудованные подозреваемыми.

В отношении молодых людей возбуждены уголовное дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Задержанные находятся в СИЗО.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с начала 2021 года выявлено 417 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 266 фактов сбыта наркотиков. По состоянию на 10 марта текущего года, на учете в органах здравоохранения состоят 5097 человек, 2663 жителя Удмуртии с диагнозом «наркомания», в том числе пятеро несовершеннолетних, 2434 человека с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями», включая 40 подростков.

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