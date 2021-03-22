Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Северной столице проверят детский сад №60 на проспекте Луначарского, где трое детей почувствовали себя плохо. Об этом 22 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации Калининского района.

По предварительной версии, дети, среди которых двое братьев, могли себя плохо почувствовать после того как что-то съели дома.

«Тем не менее, в такой ситуации, конечно, проверять будет Роспотребнадзор, отдел образования и администрация района», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора приехали в детский сад. Они проверят, связано ли отравление детей с питанием в учреждении.