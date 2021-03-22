Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил вторую часть прививки от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом глава региона сообщил в радиообращении к горожанам 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Сегодня привился вторым компонентом вакцины. Чувствую себя хорошо, так же, как и после первой инъекции», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

Он также подчеркнул, что эпидемия COVID-19 пока не закончилась, и потому гражданам необходимо соблюдать все меры безопасности, предписанные властями по рекомендациям специалистов.

«Коронавирус никуда не делся. Ранней весной риски подхватить вирус усиливаются многократно. Вакцинация, личная гигиена и социальная дистанция помогут избежать заражения коронавирусом», — сказал губернатор Петербурга.

Всего в Петербурге привиты от коронавируса более 327 тыс. человек. Из них более 236 тыс. человек полностью закончили цикл вакцинации.

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