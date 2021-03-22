Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM В Свердловской области женщина 1954 года рождения и её сын 1978 года рождения осуждены за ряд преступлений, в том числе и особо тяжких. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи и суд пришли к выводу, что преступления совершались в июне 2016-го — декабре 2019 года. Женщина работала сиделкой и ухаживала за пожилыми и маломобильными людьми. Весной 2016 года она узнала о том, что в одной из квартир, где она работала сиделкой, пожилая хозяйка может иметь крупную сумму денег, и рассказала об этом своему сыну, ранее неоднократно судимому, предложив похитить деньги. Попытка не удалась. Женщина вырвалась, выбежала из квартиры и позвала на помощь.

В декабре 2018 года эти граждане повторно напали на хозяйку квартиры, однако денег не нашли. Затем гражданин убил потерпевшую и поджёг квартиру.

В декабре 2019 года оба напали ещё на одну клиентку женщины. Они похитили у неё 165 тыс. рублей, мобильный телефон, а также банковскую карту, с которой затем сняли 8,5 тыс. рублей. Мужчине суд назначил 20 лет колонии, а его матери — пять лет.

Свердловского областного суда подсудимому мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его матери — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что что обвиняемый был задержан в Крыму. Ранее он привлекался за хулиганство, угон, кражу, разбой и за причинение вреда здоровью средней тяжести.