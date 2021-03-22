Москва, , 18:25 — REGNUM Экс-форвард сборной России и ряда клубов НХЛ Павел Буре оценил навыки президента России Владимира Путина.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Играть с Путиным очень интересно, у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то свое коронное — … однако у всех примерно одинаковое игровое мышление», — передает слова Буре ТАСС.

«Приятно видеть, что и у президента страны такое же мышление. Он просчитывает игру на несколько ходов вперёд, потому ему не нужно давать советы. … Это уникально», — добавил он.

Путин и Буре играли в одной команде в матчах Ночной хоккейной лиги.