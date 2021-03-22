Киев, , 18:25 — REGNUM Власти Киева не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на введение в городе жестких ограничений на уровне «красной» зоны коронавирусной опасности.

Об этом вечером 22 марта сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Чиновник напомнил, что правительство Украины предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно карантинных ограничений в работе общественного транспорта. В Киеве наземный транспорт и метрополитен останавливать не будут, однако работать предполагается со строгим соблюдением противоэпидемических норм — например, с наполненностью не более 50 процентов мест.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с резкими обострением ситуации с коронавирусом в Киеве объявлен карантин как минимум до 9 апреля. В городе закрыты развлекательные зоны в ТРЦ и все магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и точек по продаже средств гигиены. Запрещены все массовые, спортивные, культурные, рекламные и развлекательные мероприятия, запрещена работа кинотеатров, театров и музеев.