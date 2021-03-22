Брюссель, , 18:24 — REGNUM Вопрос отношений с Россией обсуждался генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Об этом генсек альянса написал 22 марта в Twitter.

Называя Борисова «надёжным союзником по НАТО», Столтенбергом отметил написал:

«Мы обсудили различные вопросы двусторонней повестки, включая отношения с Россией».

Он также отметил, что завтра, 23 марта, в столице ЕС состоится обсуждение российской проблемы на уровне глав МИД стран НАТО.

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