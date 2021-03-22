Астрахань, , 18:23 — REGNUM В Астраханской области 22 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 154 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 369 человек.

Выздоровели 26 тыс. 893 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 638 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.