Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:32 — REGNUM На склад Ленинградского областного госпредприятия «Ленфарм» поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции объемом в 4400 доз. До 20 апреля регион получит 16 200 комплектов «Спутника-V». Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, на утро 22 марта в регионе оставалось менее тысячи комплектов вакцины, в связи с чем вакцинация резко затормозилась.

Всего в Ленинградской области первый компонент препарата получили 61 572 жителя региона, а полностью привиты уже 37 288 человек.

«Вакцинация ведется в 75 прививочных пунктах во всех районах области, из них 30 — мобильные бригады», — указали в региональном комздраве.

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