Тамбов, , 18:21 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 22 марта.

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Всего в регионе скончались 389 человек.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 183 пациента, в том числе 33 человека — за последние сутки.

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