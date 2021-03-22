Лондон, , 18:19 — REGNUM Боксер Диллиан Уайт (Великобритания) поделился ожиданиями от реванша против Александра Поветкина (Россия). Об этом 22 марта сообщает Boxingnews 24.

«Я буду гораздо более собранным, глубоко убежден, что в состоянии побить Поветкина. Даже в своей худшей форме», — отметил Уайт.

Поединок запланирован на 27 марта в Гибралтаре. В первом бою российский боец нокаутировал британца в V раунде. При этом в IV раунде Поветкин побывал в нокдауне дважды.

Ранее Уайт заявил, что Поветкин «притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к бою».