Тамбов, , 18:19 — REGNUM В Тамбовской области 22 марта подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 577 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 183 пациента, в том числе 33 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 389 человек.