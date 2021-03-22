Ижевск, , 18:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 марта прививку от коронавируса сделал 41 791 человек, в том числе 20 668 человек в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Второй компонент препарата получил 26 641 житель республики, полностью завершив курс вакцинации. Из этого числа 13 460 человек — пожилые люди старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 марта в регионе выявили 85 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 87 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 023 случаев. Всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 610 человек. 370 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3043 человека.

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