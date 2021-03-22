Ярославль, , 18:12 — REGNUM 22 марта Ярославский районный суд изменил меру пресечения для потерпевшего по делу о пытках в колонии № 1 Евгению Макарову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Евгений Макаров в 2018 году Yarnews.net

Новое решение принято по ходатайству прокуратуры. Макаров являлся потерпевшим по уголовному делу об издевательствах в колонии. Как ранее сообщало ИА REGNUM в начале марта он был задержан сотрудниками полиции по новому уголовному делу, а потом и отправлен в следственный изолятор. И вот теперь мера пресечения для Макарова смягчена.

«Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 22 марта 2021 года изменена мера пресечения в отношении Евгения Макарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), с заключения под стражу на домашний арест сроком до 23 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Евгений Макаров обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле арестовали потерпевшего по делу о пытках в колонии