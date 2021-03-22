Ярославль, 22 марта, 2021, 18:12 — ИА Регнум. 22 марта Ярославский районный суд изменил меру пресечения для потерпевшего по делу о пытках в колонии № 1 Евгения Макарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Yarnews.net Евгений Макаров в 2018 году

Новое решение принято по ходатайству прокуратуры. Макаров являлся потерпевшим по уголовному делу об издевательствах в колонии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта он был задержан сотрудниками полиции по новому уголовному делу, а потом и отправлен в следственный изолятор. И вот теперь мера пресечения для Макарова смягчена.

«Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 22 марта 2021 года изменена мера пресечения в отношении Евгения Макарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»), с заключения под стражу на домашний арест сроком до 23 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Евгений Макаров обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.