Владимир, 22 марта 2021, 18:11 — REGNUM Во Владимирской области 22 марта подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 343 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 445 пациентов, в том числе 58 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 978 человек.