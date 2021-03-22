Москва, , 18:20 — REGNUM Гражданам России нельзя забывать о преступлениях, которые были совершены на ее территории в период Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

По мнению эксперта, сейчас отношение властей страны по этому вопросу носит конъюнктурный характер — о преступлениях нацистов вспоминают, как правило, в период конфронтации с Западом, когда же отношения нормализуются, о зверствах над мирным населением в период войны забывают.

«То, что СССР потерял порядка 27 млн граждан, — это известный факт. Четверть этого числа была представителями вооруженных сил. Остальная часть — это гражданское население. Факты издевательств нацистов фиксировались и данные преступления не имеют срока давности. Действия наших политиков сейчас направлены на восстановление исторической памяти, они являются законными и обоснованными. Но все эти факты были установлены еще во время Великой Отечественной войны или сразу после неё. Тогда ещё существовали преступники, которые совершили эти преступления, они были ещё живы», — заявил собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, в России до сих пор нет единого и последовательного отношения к тем событиям. Более того, в отдельные периоды новейшей истории страны доходило до того, что представители власти ставили Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером.

«Мы попытались встроиться в западный мир. В ореол этих западных стран, часть из которых воевала на стороне Гитлера. Эти вопросы не поднимались, хотя архивы были рассекречены. Наша внешняя политика влияла на вопросы, связанные с нашей историей, которые во время Великой Отечественной войны стояли остро. Наши депутаты стали ставить сталинский режим на одну доску с гитлеровским режимом. То есть у нас нет ясного и чёткого понимания вектора, что такое хорошо и что такое плохо. И политическая и уголовная политика в отношении нацистских преступников, совершивших преступления в отношении Красной армии и мирного населения, должна проводиться последовательно и однозначно. Вытаскивать каждый раз, когда мы спорим с Западом и говорим им: «Вы преступники, вы негодяи». А когда с ними миримся, эту историческую правду прячем в долгий ящик, как скелет в шкафу. Это не очень здорово. Правда историческая, она есть правда. И историческая политика должна быть последовательна и неотвратима, невзирая на наши хорошие или плохие отношения с Западом», — подчеркнул адвокат.

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