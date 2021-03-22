Липецк, , 18:09 — REGNUM В Липецкой области 22 марта подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 814 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 217 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 18 — за последние сутки.

495 человек скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.