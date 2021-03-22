22 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Платон Беседин, , 20:28 — REGNUM На одном из платных онлайн-сервисов стартовал сериал «Чикатило». Не трудно догадаться, что рассказывает он об одном из самых жестоких серийных убийц в истории. Сериал слепил горе-режиссёр Сарик Андреасян. Человек, который снимает много и в разных жанрах, — и всё одинаково плохо.

Грязевой поток U.S. Department of Agriculture

Вот и «Чикатило» изначально любопытен исключительно тем, что в нём роль маньяка исполнил Дмитрий Нагиев. Актёр, видимо, пытается уйти от навечно прилепившегося к нему образа прапорщика Задова, который действительно удался. Ещё Нагиев был хорош в роли чеченского командира — лента «Чистилище». Однако работа нон-стоп в желании заработать все деньги мира отняла, похоже, у Дмитрия последние крохи таланта. Настолько всё печально и скучно.

Смена амплуа, кстати, уже была у Нагиева в ленте того же Андреасяна (их совместное сотрудничество) «Непрощённый». Тот фильм, напомню, рассказывал о трагедии Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе семью из-за ошибки диспетчера. Позднее Калоев, отомстив, убил его. Весь фильм Нагиев проходил с неменяющимся лицом.

Аналогичное произошло и в ленте «Чикатило». Бродит человек, отяжелённый неуместностью и тоннами грима, и пытается изображать зло, но не яркое, броское, а тихое, по-настоящему инфернальное. Вот только на выходе — пшик. Забавно, кстати, что в интервью Урганту Нагиев на полном серьёзе, как говорится, размышлял: мол, я легко бы сыграл Джокера, но попробуйте исполнить роль сатанинской серости… Да уж, как говорил дьявол, блестяще сыгранный Аль Пачино: «Определённо, тщеславие — самый любимый из моих грехов».

Дмитрий Нагиев Цитата из т/ф «Чикатило». Реж. Сарик Андреасян. 2020. Россия

При этом «Чикатило» полон оплошностей и по фактуре. Стиль же такой, что более подходит для копеечных экранизаций бесконечных историй Стивена Кинга, коих, помимо качественного эпоса по его же творчеству, снимается достаточно.

Собственно, в сериале есть одна-единственная «фишка» — это его название. И такой подход в духе времени, когда берутся сверхизвестные — со знаком «плюс» и со знаком «минус» — имена, и на них делается касса. Согласитесь, на ум сразу же приходят относительно свежие ленты «Стрельцов» и «Цой», где создатели, в принципе, не особо заморачивались над созданием образов. Ведь эти фильмы могут быть о чём угодно, но только не о легендарном футболисте и не о легендарном рокере. Там идёт сказ о ком-то другом — однако что в заголовке делают знаковые имена? Бессовестный подход: заручиться важным событием или фигурой и на них делать деньги.

Сарик Андреасян Mikhail Popov

Беда в том, что в век, когда правда сменилась постправдой, мир стал гипертекстом, где ссылка ведёт к другой ссылке, и так до пустоты, подобное кино воспринимается некоторыми едва ли не как документ эпохи. Мол, а вот, знаете, как оно было? Нет? Тогда посмотрите такой-то фильм. И речь сейчас не о молодых неучах, как то подумали некоторые, а о вполне взрослых, казалось бы, состоявшихся людях. Я не раз встречал людей, которые, к примеру, вещали о прибалтийском баскетболисте-антисоветчике (фамилия им была неведома) из золотой олимпийской сборной СССР по баскетболу. А где о нём узнали? Да из киноленты «Движение вверх».

Можно относиться к подобному снисходительно. Но окно Овертона — уж извините за данный штамп — работает эффективно. Даже, казалось бы, на первый взгляд совершенно абсурдные вещи закостеневают, а после утверждаются как нечто объективное. И кино в данном контексте играет мощную пропагандистскую роль; ведь оно остаётся самым важным и извращённым из искусств.

Есть и второй момент — показательный, — связанный с «Чикатило». Ксения Собчак в своей программе на YouTube (два миллиона подписчиков, на секундочку) взяла интервью у человека, получившего прозвище «скопинский маньяк». Имя и фамилию его называть не буду, так как у таких нелюдей их априори быть не должно. И вот в интервью Собчак он буквально красуется и упивается собой, отпуская совершенно жуткие фразочки вроде «ну, оступился — с кем не бывает» или «она со мной рожала, надо бы за неё взяться».

Маньяк в своё время похитил, держал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девочек. И, судя по его нынешним повадкам, судя по интервью, по сладострастным губкам и глазкам, не перевоспитался. Дом его забит порнографией, а сам он говорит о женщинах исключительно как о мясе.

В связи с чем два вопроса. Первый — не стоит ли поговорить всерьёз о возобновлении смертной казни в России? Если речь идёт о педофилии и преступлениях по отношению к несовершеннолетним как минимум. 17 лет за две сломанные жизни — это как вообще? И что понял за решёткой этот нелюдь? Ни-че-го.

И вопрос второй. Ксения Анатольевна давно уже стала кем-то вроде ассенизатора, собирающего любое дерьмо, на котором хайпануть можно. Но как можно пробить и это дно, сделав героем своей программы маньяка? Да уж, Ксения Анатольевна, вы можете купить себе сотню ванных комнат, но вам никогда не отмыться. И можно, конечно, говорить, что это расследование, отражающее тёмные стороны нашей жизни, но нет — это совсем иной случай. Это хайп, мерзкий, отвратительный хайп на горе двух несовершеннолетних девочек. И ясно, что у Собчак есть свои кураторы.

Ксения Собчак Петр Данилов © ИА Красная Весна

Скопинский маньяк и сериал «Чикатило», появившиеся одновременно, — совпадение? Не думаю. Как говорил один забавный телеперсонаж. Боюсь, что наши медиа, а они, к сожалению, наши, из России, дошли до абсолютного позора. Им уже мало бесконечных шоу о матерях, бросающих детей, учительницах, рожающих от учеников, бесконечных обсуждений покойных артистов — они хотят не просто грязи, а грязи из-под ногтей тех, кто раскапывает чужие могилы.

Так вот, ребятки, когда вдруг получится всплеск подражательства или тому подобных вещей, вы будете ответственны за пролитую кровь и искалеченную жизнь. Вы наравне с самими убийцами. Именно так в своё время получилось с культом вписок после феерического по своему бесстыдству пиара Шурыгиной. От наглых обманщиц вы перешли к маньякам? Да уж, ад, действительно, пуст — вы, черти, все здесь. Пора бы изгнать вас обратно.