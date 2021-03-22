Курск, , 18:06 — REGNUM В Курской области 22 марта зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 33 тыс. 150 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 29 тыс. 881 пациент, в том числе 99 — за последние сутки. Скончались 527 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.