Саратов, , 18:06 — REGNUM В Саратовской области с начала вакцинации до 22 марта прививку от коронавируса сделали 91 060 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на данные минздрава области.

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Из этого числа оба компонента вакцины получили 61 559 человек, полностью завершив процесс вакцинации.

Только в Саратове привиты 36,5 тыс. жителей. По темпам вакцинации в области лидируют Саратов, а также Энгельсский и Балаковский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев коронавируса в Саратовской области, по информации на 22 марта, достигло 53 371 человека, за сутки выявлены 164 новых случая заражения. Накануне заболели 165 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 093 пациента, или 90,1%, за сутки — 125 человек. Всего скончались 757 саратовцев.

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