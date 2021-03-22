Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:13 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области в феврале 2021 года составила 4,9% после 4,3% месяцем ранее. При этом темпы прироста цен в регионе по-прежнему оставались ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного Главного управления Банка России.

Инфографика Ленобласти за февраль 2021 года. Пресс-служба отделения по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Инфляция ускорилась под влиянием характерных для многих регионов страны факторов. Так, сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в отдельных регионах вызвало увеличение темпов роста цен на куриное мясо, яйцо и свинину.

«Региональные факторы при этом продолжали удерживать уровень инфляции ниже общероссийского. Так, например, один из крупных производителей молочной продукции в Ленобласти завершил модернизацию и увеличил объемы производства. Это привело к снижению цен на молоко и замедлило рост цен на сыр», — уточнили в ГУ ЦБ РФ.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

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