Киев, , 18:04 — REGNUM Парламентская ассамблея НАТО перенесла запланированную на май этого года сессию в Киеве, сообщил 22 марта спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Своё заявление Разумков сделал по итогам встречи с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Формальная причина переноса сессии — пандемия коронавируса. Стороны предварительно согласовали проведение мероприятия в мае 2022 года.

Разумков поблагодарил за предоставление статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, а также отметил, что следующим логичным шагом было бы получение Украиной плана действий по членству в НАТО. Он подчеркнул, что для Верховной рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

Напомним, что сессия парламентской ассамблеи НАТО в Киеве изначально должна была состояться 22−25 мая 2020 года, но из-за коронавируса была перенесена на 2021 год. Согласно открытой информации, на сессию ПА НАТО в Киев должны были прибыть до 600 иностранных гостей. Сессия должна была состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобного.