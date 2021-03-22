Кишинёв, 22 марта 2021, 18:03 — REGNUM Команда министров, которые войдут в правительство Молдавии, готов представить в скором времени кандидат в премьер-министры республики Игорь Гросу, сообщил он 22 марта в Telegram-канале.
Самой актуальной задачей для правительства Молдавии он назвал вывод страны «из санитарно-экономического кризиса», а также «очистка госучреждений».
Напомним, ранее конституционный суд Молдавии признал законность указа молдавского президента Майи Санду, выдвинувшей Гросу на должность премьер-министра. На формирование кабинета министров Гросу отводится 15 дней. Министры будут представлены парламенту Молдавии.
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