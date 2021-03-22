Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Итоговые показатели социально экономического развития Петербурга в 2020 году в основном оказались лучше, чем ожидали власти города, с учетом введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 марта на заседании правительства Санкт-Петербурга заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Александр Беглов

«Это внушает сдержанный оптимизм. Сегодня мы должны сохранить положительные тенденции в экономике города. Необходимо продолжать меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность», — сказал губернатор.

Он напомнил, что объемы государственной поддержки экономики и населения Петербурга в 2020 году превысили 130 млрд рублей. Из них на поддержку здравоохранения было направлено 45,6 млрд, на поддержку бизнеса — 53,4 млрд, на дополнительную социальную поддержку населения — 31,1 млрд.

«Меры поддержки бизнеса и населения, а также устойчивая экономика города позволили смягчить негативные последствия пандемии. Оборот организаций остался практически на уровне 2019 года и составил 13,8 триллионов рублей», — отметил Александр Беглов.

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2020 года достиг 98,2% к уровню докризисного 2019 года. В новом году экономика Петербурга вновь начала расти: в январе-феврале 2021 года индекс промышленного производства составил уже 104%. «Это хороший результат даже для обычных лет, когда не было эпидемии», — считает Беглов.

«В городе активно идет вакцинация. Это позволит не только сохранить жизнь и здоровье горожан, но и снизить возможные риски для городской экономики и меры ограничений», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен Титов увидел, как «задышала» экономика Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на 2021 год определены четыре направления по обеспечению устойчивого развития Санкт-Петербурга. Среди них: поддержка предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики; стимулирование инвестиций и улучшение делового климата; развитие науки, инноваций и технологий; повышение качества жизни горожан за счет развития системы здравоохранения и социальной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный бизнес Петербурга может привлечь малый для выполнения заказов