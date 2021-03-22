Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в США больше не существует «свободной прессы». Об этом 22 марта сообщает DailyCaller со ссылкой на подкаст The Truth with Lisa Boothe, в котором Трамп принял участие.

Ведущая подкаста Лиза Мари Буфе, ранее работавшая в Fox News, сообщила, что «не думает, что есть какой-либо американский президент, о котором СМИ врали больше, чем о Дональде Трампе».

Во время записи подкаста, Трамп рассказал, что США больше не имеют «свободной прессы». Для примера он использовал кризисную ситуацию на границе с Мексикой и сообщил, что на данный момент отсутствует адекватный материл СМИ, покрывающий эту проблему.

«Больше нету свободной прессы. Есть пресса, к который мы должны быть крайне внимательны и, в добавок, она не покрывает то, что могло бы сыграть против Демократов. Это крайне поражает. Вы взгляните на некоторые статьи, которые пишут о ситуации на границе, и на то, что там действительно происходит. Описание ситуации и сама реальность несоизмеримы», — объяснил Трамп.

Напомним, что Белый дом не пускает представителей СМИ на границу с Мексикой, а президент США Джо Байден неотвечает на вопросы журналистов, когда им разрешат посмотреть, что присходит с иммигрантами своими глазами.

Как сообщало ИА REGNUM тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. За отказ от ряда пограничных установлений Трампа, Байден подвергся критике со стороны республиканцев.