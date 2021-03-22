Москва, , 17:59 — REGNUM Около 30 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» должно поступить в российские регионы в апреле-мае. Об этом 22 марта заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по вопросам вакцинации с президентом России Владимиром Путиным.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Глава Минздрава сообщил, что до конца марта в региональные медицинские организации должно поступить до 6,5 млн доз препарата. «На апрель и май мы планируем, что поступит еще в общей сложности до 30 мнл доз», — сказал он.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин сообщил, что по состоянию на 17 марта в России было произведено20,1 мнл доз вакцины «Спутник V». Он также уточнил, что в гражданский оборот поступило 8,9 млн полных комплектов «Спутник V» и более 115 тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».