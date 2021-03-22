Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 марта выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1584 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 565 177 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 339 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 203, в Саратовской области — 164, в Пермском крае — 126, в Башкирии — 112, в Пензенской области — 110, в Ульяновской области — 102, в Кировской области — 92, в Удмуртии — 87, в Оренбургской области — 82, в Татарии — 45, в Чувашии — 42, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 104 667 случаев, в Самарской области — 53 939, в Саратовской области — 53 371, в Пермском крае — 50 161, в Ульяновской области — 49 923, в Пензенской области — 41 081, в Оренбургской области — 39 280, в Кировской области — 38 918, в Башкирии — 31 377, в Удмуртии — 29 938, в Чувашии — 22 384, в Татарии — 19 066, в Мордовии — 18 719, в Марий Эл — 12 342.

Полностью выздоровел 513 151 житель округа, за последние сутки выписаны 1603 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 876 человек, за минувшие сутки скончались 53 жителя Поволжья. Накануне умерли 58 жителей округа.

По-прежнему более чем в два раза отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 22 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 370 человек, в течение последних суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 734 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 466 153 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 284 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 077 185 жителей России, за сутки выписаны 7790 человек. 95 391 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 361 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 293 577 человек.