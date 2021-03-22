Подгорица, , 17:56 — REGNUM В Черногории общая стоимость минимальной потребительской корзины на февраль 2021 года составила 646,9 евро, из которых расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 277,7 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги — 369,2 евро, сообщило управление статистики Monstat.

По сравнению с предыдущим месяцем, общая стоимость минимальной потребительской корзины в феврале увеличилась на 0,6 процента.

Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале по сравнению с январем увеличились на 1,1 процента, в то время как расходы на непродовольственные товары и услуги увеличились на 0,3 процента, говорится в сообщении ведомства.