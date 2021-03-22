Белгород, 22 марта 2021, 17:57 — REGNUM Условия предоставления жилья по проекту «Новая жизнь», возможно, пересмотрят в Белгородской области. По данным врио губернатора Вячеслава Гладкова часть квартир получили не молодые специалисты, а сотрудники правительства, к тому же это жильё начали сдавать в аренду, сообщил он на заседании 22 марта.
Врио губернатора встречался с участниками проекта в Новом Осколе. Его удивил тот факт, что многие являются арендаторами квартир, а не собственниками.
На следующей неделе врио губернатор ждёт отчёт по реализации этого проекта, в том числе он поручил указать, сколько договоров субаренды существует. При этом Вячеслав Гладков отметил, что у него уже есть «частичная информация».
Проект строительства жилья по льготным условиям для молодых специалистов «Новая жизнь» начался в Белгороде в 2017 году, а затем его распространили и на районы области. Ключи от новостроек получили почти две тысяч человек.