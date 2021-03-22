Белгород, , 17:57 — REGNUM Условия предоставления жилья по проекту «Новая жизнь», возможно, пересмотрят в Белгородской области. По данным врио губернатора Вячеслава Гладкова часть квартир получили не молодые специалисты, а сотрудники правительства, к тому же это жильё начали сдавать в аренду, сообщил он на заседании 22 марта.

Врио губернатора встречался с участниками проекта в Новом Осколе. Его удивил тот факт, что многие являются арендаторами квартир, а не собственниками.

«Зачем этот проект? Помочь остаться в Белгородской области молодёжи. Чтобы молодёжь, которая не имеет средства, получив жильё, она осталась, стала рожать, мы создаём им условия. Если мы выдали квартиру молодой семье, которая сразу сдала её в аренду, значит у нас не совсем правильный порядок. Если есть необходимость — давайте менять. Я вижу, что в этом проекте получили жильё большое количество сотрудников правительства. Хорошо это или плохо — не знаю. Но в моём восприятии, это точно не главный приоритет. «Новая жизнь» не для обеспечения жильём сотрудников госвласти. Поправьте меня, если я не прав», — заявил Вячеслав Гладков.

На следующей неделе врио губернатор ждёт отчёт по реализации этого проекта, в том числе он поручил указать, сколько договоров субаренды существует. При этом Вячеслав Гладков отметил, что у него уже есть «частичная информация».

Проект строительства жилья по льготным условиям для молодых специалистов «Новая жизнь» начался в Белгороде в 2017 году, а затем его распространили и на районы области. Ключи от новостроек получили почти две тысяч человек.