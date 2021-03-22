Москва, , 17:54 — REGNUM России надо думать о том, как отойти от повсеместного использования международных платёжных систем, но не с целью борьбы с Западом или противостояния давлению, а для того, чтобы оставлять комиссии от транзакций у себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Вопрос о необходимости отойти от использования международных платёжных систем в России поднимается уже как минимум десятилетие. Особенно он обострился в связи с ужесточением политического, экономического и идеологического противостояния с Западом, — сказал Ковригин. — Платёжные системы Visa и MasterCard используются во всём мире. При этом они не стали в полном смысле инструментом давления Запада на другие страны — карты этих платёжных систем продолжают использоваться почти во всех точках земного шара. России надо думать о том, как отойти от повсеместного использования международных платёжных систем, но не с целью борьбы с Западом или противостояния давлению, а для того, чтобы оставлять комиссии от транзакций у себя».

Как пояснил Ковригин, международные платёжные системы взимают с продавца комиссию, и их доходы увеличились в связи с быстрым ростом популярности безналичных платежей.

«Почему бы эти деньги не получать российской платёжной системе?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отходить от контролируемых Западом платежных систем.