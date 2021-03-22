Архангельск, , 17:52 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 84 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Среди новых заболевших — 18 жителей Устьянского района, 11 архангелогородцев, 10 жителей Плесецкого района, 9 — Лешуконского, 8 — северодвинцев. Инфекцию также выявили у жителей Мезенского, Пинежского и других районов области.

«В статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя НАО, приехавшего в Поморье, и у жителя Архангельской области, вернувшегося из поездки в Танзанию», — сообщили в ведомстве.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили почти 26 тысяч человек.