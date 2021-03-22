Москва, , 17:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует брать выходной в день вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Будет работать», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин сегодня сообщил о намерении сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

Песков позднее уточнил, что президент сделает прививку «одной из трёх российских вакцин», не став уточнять, какой именно. Он также отметил, что процедура вакцинации главы государства не будет публичным мероприятиям.

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