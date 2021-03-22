Ново-Огарево, Московская область, , 17:47 — REGNUM Слова благодарности высказал президент России Владимир Путин, обращаясь к разработчикам российских вакцин от коронавируса — всем учёным, кто участвует в этой работе. Его обращение прозвучало на совещании по вакцинации.

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Глава государства сказал, что «от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан» благодарит «всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно её решили».

Президент добавил, что получить живой вирус учёным было сложно, ведь они собирали его в госпиталях, работая с заболевшими коронавирусом. Тем не менее, риск не остановил этих людей.

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