Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM В петербургских гостиницах почти не осталось свободных мест, забронированных на начало июня, когда в городе пройдет Петербургский международный экономический форум. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 марта заявил в Смольном глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга Валерий Москаленко.

Форум пройдет со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий ПМЭФ. На форуме ожидается очное участие президента Владимира Путина.

За Петербургом закреплено обеспечение транспортной доступности ПМЭФ, благоустройство места проведения мероприятий форума, энергетической безопасности на период проведения ПМЭФ, предоставление гостям форума возможности воспользоваться культурной программой, а также вопросы размещения и организации питания.

«Бизнес заинтересован, гостиницы в Петербурге, как говорят в Москве, уже невозможно забронировать на эти даты. То есть, и бизнес ждет форума, как такого первого мероприятия, которое позволит и туристической отрасли восполнить потери прошлого года», — рассказал Москаленко, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова.

План мероприятий, которые должен провести город при подготовке к ПМЭФ, разработан. В ближайшее время он будет представлен губернатору.

Напомним, в 2020 году ПМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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