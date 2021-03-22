Улан-Батор, , 17:43 — REGNUM Министерство здравохранения Монголии предложило ввести строгий карантин на 14 дней из-за резкого роста заражений коронавирусом.

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В Монголии за минувшие сутки было проведено 10 049 тестов на коронавирус, 210 из них дали положительный результат. Этот показатель является самым высоким за время пандемии, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 5 186.

В связи со сложившейся ситуацией, министр здравоохранения Монголии Сэрээжавын Энхболд выразил обеспокоенность по поводу роста заражений и предложил ввести строгий карантин.

«Из-за резкого роста числа зараженных заняты все 1 700 коек, к лечению пациентов с коронавирусом приходится привлекать другие больницы. Это подвергает опасности других неинфицированных людей», — заявил Сэрээжавын Энхболд.

Предложение минздрава будет обсуждаться на заседании государственной чрезвычайной комиссии страны.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии вакцинация населения началась 23 февраля. Первым дозу вакцины получил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

По состоянию 22 марта в стране вакцинированы 209 278 человек, входящих в группу риска, включая медработников, полицейских, преподавателей, банковских работников, сотрудников обслуживающих организаций, пожилых людей и работников СМИ.