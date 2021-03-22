Анкара, , 17:48 — REGNUM Принятие стамбульской конвенции, первоначально нацеленной на содействие продвижению прав женщин, было направлено на легализацию гомосексуализма, несовместимого с социальными и семейными ценностями Турции. Именно по этой причине Турция приняла решение о выходе из этого договора. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Напомним, Турция в одностороннем порядке вышла из Стамбульской конвенции 20 марта 2021 года. 80-я статья Стамбульской конвенции позволяет любой стороне расторгнуть договор, уведомив Совет Европы.

Турция одной из первых подписала Стамбульскую конвенцию, продемонстрировав свою приверженность повышению статуса женщины в обществе и борьбе с насилием в отношении женщин.

По заявлению турецких СМИ, выход Турции из Стамбульской конвенции не повлияет на реализацию мер в борьбе с насилием в отношении женщин в стране, включая закон, «разработанный, поддержанный и реализуемый правительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».