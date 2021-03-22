Киев, , 17:41 — REGNUM На территории Александровской больницы в Киеве, которая является опорной для больных коронавирусом, сегодня, 22 марта, произошел пожар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, на первом этаже двухэтажного отселенной здания произошло возгорание мусора на площади 20 кв. метров.

Ведомство сообщает, что в течение часа пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара в настоящий момент ещё устанавливается.

Напомним, что 15 марта в Киеве произошел пожар в городской клинической больнице №1. Возгорание произошло в комнате сестры-хозяйки на третьем этаже здания, где находится реанимационное отделение и выгорело около 15 квадратных метров помещения. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.