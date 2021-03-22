Ярославль, 22 марта, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решение о наказании форварда московского ЦСКА Марио Кемпе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

ХК «Локомотив» Момент нарушения

На пятой минуте третьего матча полуфинальной серии Западной конференции КХЛ Кемпе травмировал защитника ярославского «Локомотива» Никиту Черепанова, получив удаление до конца встречи. СДК КХЛ с решением рефери матча согласился.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Марио Кемпе по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу» — говорится в решении КХЛ.

После матча данный момент прокомментировал главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

«Конечно, это грязь. Это не хит, это грязный приём», — заявил наставник «Локомотива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM ЦСКА в овертайме победил «Локомотив» в третьем матче полуфинала Западной конференции КХЛ. Четвертая встреча пройдет в Ярославле 23 марта.