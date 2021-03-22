Пенза, , 17:37 — REGNUM Жители Пензы продолжают бурно обсуждать задержание губернатора Ивана Белозерцева. Эмоций так много, что они не укладываются в прозу и порой перерастают в рифму. В понедельник 22 марта в сообществе «Типичная Пенза» появилось стихотворение, посвященное аресту губернатора.

«Таял в городе снег. Обнажались бордюры.В губернаторских окнах всю ночь горел свет.Вроде вот они в пачках пылятся купюры,Но хозяину бабок с них радости нет»

Стихотворение, размещённое участником сообщества под ником Аленка Сурунтович, собрало более 400 лайков.

В то же время утром напротив здания областного правительства прошло первое публичное мероприятие в поддержку губернатора. Человек с российским флагом выразил уверенность, что Иван Белозерцев — не виноват.

«Это одиночный пикет в поддержку губернатора. Я обычное гражданское лицо, которое не верит, что губернатор мог такое совершить. Он не мог этого сделать», — цитирует пикетчика интернет-портал «Пенза-Взгляд».

Мужчина уверяет, что у этой точки зрения есть сторонники, и они готовы выйти на митинг, как только он будет согласован в установленном порядке. Ну, а пока несогласные с обвинениями в адрес пензенского губернатора будут протестовать в форме одиночных пикетов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день задержания Ивана Белозерцева пензенцы вопрошали, будут ли митинги, как за Фургала, и где те 78% проголосовавших за него на выборах в 2020 году. Стоит отметить, что в Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования») в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии.

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