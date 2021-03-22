Пермь, 22 марта 2021, 17:38 — REGNUM Перми на девочку — подростка обрушилась масса наледи и снега с кровли пристороя к дому на территории Мотовилихинского района. Инцидент произошел днём 21 марта, сообщает портал 59.Ru.
В районной администрации отметили, что в пристрое расположен магазин. Чиновники оперативно связались с девочкой, от госпитализации она отказалась.
Напомним, 18 марта в Дзержинском районе Перми снежная глыба обрушилась с кровли дома на проходившую мимо здания женщину. Пермячка получила смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.
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