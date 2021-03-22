Калуга, , 18:01 — REGNUM В Калужской области до 10 лет лишения свободы грозит заведующей дошкольным образовательным учреждением, которая подозревается правоохранителями в присвоение казенных денег в особо крупном размере. Об этом 22 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в 2015 и 2016 годах заведующая детсадом фиктивно приняла на работу трех женщин, в том числе свою дочь. В течение шести лет заработную плату, перечисляемую данным лицам, заведующая присваивала себе, похитив более 3 млн 800 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками полиции.

В связи с тем, что женщина является депутатом городской думы одного из поселений Калужской области, решение о возбуждении уголовного дела принято руководителем регионального управления СК России. В настоящее время по уголовному делу проводятся действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.

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