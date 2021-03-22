Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Президент США Джо Байден ответил журналистам FOX News 22 марта, что отправится на границу с Мексикой в «какой-то момент».

Также Байден заявил, что знает о тяжелой ситуации, сложившейся на границе.

Журналисты попытались узнать, когда им будет разрешено посетить территории, где размещаются мигранты. Однако Байден не пожелал отвечать на этот вопрос и удалился.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. За отказ от ряда пограничных установлений Трампа, Байден подвергся критике со стороны республиканцев.