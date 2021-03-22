Москва, , 17:32 — REGNUM Для того, чтобы импортозамещение в РФ было успешным, нужны серьезные программы государственной поддержки по модернизации промышленных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил депутат Госсовета Татарии («Партия Роста»), генеральный директор группы компаний, специализирующейся на продаже и ремонте грузовой автотехники, Олег Коробченко, комментируя надежды Минпромторга РФ на то, что антироссийские санкции помогут процессам импортозамещения.

«Импортозамещение всегда развивается в тот период, когда тому или иному государству объявляют внешние санкции. Хороший пример — Турция. Когда из-за Северного Кипра объявили санкции, в стране даже хлеб в магазине сложно было купить. А сейчас Турция — экспортоориентированная держава, в которой вновь создаваемые компании сразу же нацеливаются на поставки продукции за рубеж, — сказал Коробченко. — В России с началом санкций мы видим позитивные сдвиги по импортозамещению в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, частично в машиностроении. Но развитие импортозамещения на должном уровне должно быть подкреплено серьезными ресурсами. Мы же не можем выпускать любой товар любого качества по любой цене. Российская продукция должна быть конкурентоспособной по всем пунктам. Пока же этому мешает несколько факторов».

Как пояснил Коробченко, средний срок службы оборудования на российских предприятиях составляет 27 лет.

«На таком оборудовании невозможно выпускать конкурентоспособные товары, — уверен эксперт. — Поэтому нужны серьезные программы господдержки по модернизации наших промышленных предприятий. Замена оборудования должна проводиться каждые 5−10 лет, как в самых лучших промышленных державах. Только тогда можно говорить о созданном базисе в импортозамещении».

Однако, по его мнению, та модель экономики, которая господствует в настоящее время в России, «обескровила наши промышленные компании».

«У них нет инвестиционного ресурса. Они знают, как модернизироваться, но им не на что это делать. Во-первых, кредитные ресурсы дорогие. Во-вторых, слабые программы поддержки», — подытожил Коробченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что Россия добилась определенных успехов в импортозамещении, но ее технологическая зависимость от импорта остается фатальной.

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