Челябинск, , 17:31 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова требует от своих подчинённых усилить контроль за качеством уборки улиц от снега. Такое поручение она дала своим заместителям и главам районов, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь об этом шла 22 марта на очередном аппаратном совещании. Градоначальница отметила, что горожане приглашают её погулять по городу. Но одной ей не в силах обойти все улицы.

«Нужно проверить лично все проблемные территории, при этом без разницы убирает ли ее подрядчик Комитета дорожного хозяйства, подрядчик района или управляющая компания. Ваш маршрут не должен быть известен», — дала чиновница наставления своим коллегам.

После осмотра она требует принимать соответствующие меры. И в конце 23 марта ожидает от них докладов с информацией о маршруте следования, замеченных проблемах и их отработке.

По своим маршрутам должны пройти как главы районов, так и вице-мэры, которые курируют районы, причём пути их следования не должны пересекаться.