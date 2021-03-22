Париж, , 17:30 — REGNUM Французский еженедельный журнал Paris-Match оштрафован за опубликованную фотографию бомжа. Об этом 22 марта сообщает Ouest-France.

Журнал Paris-Match должен заплатить бездомному мужчине 40 тыс. евро за публикацию его фотографии в январе 2018 года. Мужчина на фотографии употребляет наркотики на платформе парижского метро. Лица бездомного и двух его товарищей не были размыты в отличие от лиц других людей, присутствующих на фотографии.

«Каждый человек, независимо от его репутации, богатства, нынешних или будущих функций, имеет право на уважение его личной жизни, а также пользуется исключительным правом, позволяющим ему выступать против опубликования своей частной жизни … без предварительного разрешения», — говорится в заявлении суда Нантера, в котором проходило заседание.